Health Italia, utile netto più che triplicato a 3,7 milioni nel 2022

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso il 2022 conpari a 42,5 milioni di euro, evidenziando un incremento di circa il 5% rispetto al 2021. L'è pari a 7,8 milioni di euro, rispetto ai 7,6 milioni dell'esercizio 2021. L'si attesta al 19,9% dei ricavi netti, aumentando di circa 1 punto percentuale (19,1% nel 2021). Ilsi chiude con un utile pari a 3,7 milioni di euro, più che triplicato rispetto all'anno 2021 (1,1 milioni) per effetto in parte delle minori svalutazioni registrate, ma anche al contenimento dei costi (-2%) e all'aumento dei ricavi totali (+2 milioni di euro rispetto al 2021)."Abbiamo registrato nel 2022 unadella nostra marginalità e un utile più che triplicato - ha commentato l'- Si tratta di performance economiche importanti a conferma della solidità del nostro modello di business e di una domanda crescente in Italia di soluzioni di sanità integrativa"."Questi ultimi anni hanno infatti messo in luce le criticità strutturali del Paese legate alla medicina del territorio e alla carenza di personale - ha aggiunto - Come Health Italia rispondiamo al bisogno sempre più forte di servizi innovativi per favorire la prevenzione e facilitare i controlli e le visite specialistiche, in sostituzione o complementarità con la sanità pubblica, anche tramite l'utilizzo di strumenti evoluti come la Telemedicina. Gli ottimi risultati ottenuti quest'anno costituiscono la, da perseguire con costanza e determinazione nei prossimi anni".Laè pari a 11,5 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 (10,4 milioni). L'importo include l'ammontare del prestito obbligazionario convertibile registrato in Health Italia con scadenza ad aprile 2023 per 10.300 migliaia e i debiti verso banche che complessivamente ammontano a 4.905 migliaia, nonché debiti verso altri finanziatori per 1.206 migliaia.Relativamente alin scadenza nel mese di aprile 2023, Health Italia procederà aldello stesso utilizzando le risorse finanziaria generatesi a seguito dei flussi di cassa della gestione operativa nonché derivanti dall’attività di disinvestimento di attività finanziarie.