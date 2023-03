Lindbergh, investitore professionale acquista l'1,18% del capitale

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato l'ampliamento della base azionaria conspecializzato in investimenti in PMI Italiane quotate e quotande. Il nome dell'investitore non è stato reso noto.L'operazione ha previsto l'acquisto da PINVEST S.r.l. (società controllata dal presidente Marco Pomè) di, pari a circa l'L'operazione è avvenuta ai blocchi fuori mercato, a un prezzo per azione pari a 1,80 euro e per un controvalore di 180.000 euro.A seguito dell'operazione ilpassa dal 29,74% al 30,29%.