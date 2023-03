Lio Factory acquisisce il controllo di Digitiamo per crescere nell'IA

Docebo

(Teleborsa) -, piattaforma paneuropea di investimenti alternativi guidati da un approccio data driven, ha, società italiana di consulenza specializzata in data science e intelligenza artificiale (IA), tramite un aumento di capitale finalizzato a supportare un piano di espansione. Non sono stati divulgati l'entità della partecipazione acquisita e l'ammontare investito.Fondata nel 2020 da(in seguito alla sua exit post-quotazione al NASDAQ di, dove era Direttore Prodotto), Digitiamo si è in affermata come una realtà di successo in ambito innovazione digitale e intelligenza artificiale, sviluppando competenze verticali e specializzandosi in ambito IA, iniziando anche a servire grandi aziende (come, SISAL,, Centrostyle, CEF). Digitiamo ha chiuso il 2022 con ricavi pari a circa 1,5 milioni di euro."Siamo felici di accogliere Digitiamo nel nostro gruppo ed investire nella sua espansione. Crediamo moltissimo nelle potenzialità che l'IA offre in termini di efficientamento e miglioramento dei processi aziendali. Sono convinto che il Gruppo Lio sarà un'ottima piattaforma per lo sviluppo futuro di Digitiamo, in Italia ed in Europa", ha commentato, CEO di Lio Factory.L'obiettivo dell'operazione èdi Digitiamo in un mercato (IA) in continua espansione, si legge in una nota di Lio Factory, che ha tra gli azionisti anche