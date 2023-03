Longino & Cardenal, ricavi 2022 in crescita con contributo New York e Dubai

Longino & Cardenal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, ha chiuso il 2022 conpari a 31,7 milioni di euro, in aumento del 20,6% rispetto al 2021. La controllata di New York chiude il primo anno di piena attività con ricavi pari a 1,3 milioni di euro, +83,6% vs 0,7 milioni di euro del 2021 e la controllata di Dubai chiude a 2,9 milioni di euro, +28% vs 2,3 milioni di euro del 2021.L'è negativo per 0,7 milioni di euro (negativo per 0,5 milioni nel 2021) anche per effetto dell'aumento dei costi pari al 22,6% legato in parte ai trend inflattivi e in parte alle spese generate dalla piattaforma on line Shoplongin. L'esercizio 2022 chiude con unpari a -1,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 2021 (negativo per 0,9 milioni)."La ragione del risultato negativo a livello consolidato, nonostante un incremento di fatturato, è da ricercare soprattutto nel fatto che il Gruppo ha continuato ad investire nelle due start up, Longino & Cardenal LLC New York e Shoplongino srl", ha commentato l'AD"In generale per il gruppo è statocon significativi investimenti che hanno inciso significativamente, ma di grande importanza per l'evoluzione della nostra organizzazione, che attraverso il cambio del sistema gestionale e della digitalizzazione, ha creato le basi per un'importante riduzione dei costi e per una maggiore efficienza e capacità di raggiungere gli obiettivi di espansione che ci siamo prefissati", ha aggiunto.L', considerate le attività e gli investimenti portati avanti dalla capogruppo, è pari a 5,4 milioni di euro, rispetto a 3,5 milioni nel 2021.