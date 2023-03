Notorious Pictures, utile 2022 sale a 4,4 milioni. Dividendo di 0,1150 euro

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 35,6 milioni di euro, in crescita del 36% sul 2021, e unpari a 17,6 milioni di euro (+70%), con un EBITDA margin consolidato al 49,5% (EBITDA margin bilancio consolidato al 31.12.2021 pari al 39,5%). L'è stato pari a 4,4 milioni di euro (3,6 milioni l'anno prima)."Il gruppo Notorious Pictures ha chiuso un altro anno estremamente positivo, in forte crescita, che conferma l'efficacia del business model incentrato sul presidio dell’intera filiera del comparto dell'audiovisivo - ha commentato il- Il consolidamento della struttura manageriale, in particolare con l'ingresso del nuovo amministratore delegato Stefano Bethlen, darà un'ulteriore spinta alla crescita nelle diverse unità di business".Il gruppo registra unnetto per 20,9 milioni (rispetto ad un indebitamento finanziario consolidato netto per Euro 18,0 milioni al 30 giugno 2022). La società evidenzia che 12,8 milioni sono riconducibili alla rilevazione del debito finanziario in contropartita dei diritti d'uso su beni in affitto, locazione o noleggio; 21,2 milioni sono relativi ai finanziamenti ottenuti da. Il gruppo registrapari a 13,1 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2023, launitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,1150 euro per azione ordinaria, corrispondente ad un dividend yeld al 27.03.2023 pari al 7,7%, con stacco della cedola in data 15 maggio 2023 (record date 16 maggio 2023) e messa in pagamento 17 maggio 2023.