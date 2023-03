Piazza Affari positiva in sintonia con l'Europa

Stmicroelectronics

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dove brilla il titolo, in scia al resto del comparto tech europeo e alla buona performance del settore in Asia, dopo che il gigante dell’e-commerceha annunciato un maxi piano di ristrutturazione che prevede lo scorporo in sei diverse società quotabili.Si allentano così le tensioni sul comparto bancario anche alla luce della notizia del ritorno a sorpresa in UBS di Sergio Ermotti che gestirà la delicata integrazione con il Credit Suisse. Sul fronte societario,verso il prezzo del collocamento (13,25 euro) del 5,7% del capitale fatto dai soci L.Catterlon e Otpp.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 74,16 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,01%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,75%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,14%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.770 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+5,22%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,24%.Buona performance per, che cresce del 2,45%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.di Milano,(+5,24%),(+3,67%),(+3,06%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,65%.In apnea, che arretra del 3,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 82 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,3%; preced. 8,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 92K barili; preced. 1,12 Mln barili)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,9%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,4%).