Positiva la Borsa di Tokyo. A Hong Kong vola Alibaba

(Teleborsa) - Termina al rialzo la seduta odierna per la Borsa di, insieme alle altre principali piazze d'estremo oriente, mentre rimane la cautela sul settore bancario. Procede a passo spedito ildove si mette in evidenza la cinesein seguito alannunciato dal gruppo fondato da Jack Ma che prevede la divisione delle sue attività in sei differenti unità di business quotabili. L'euforia ha coinvolto anche gli altri titoli tecnologici come, Tencent, JD.com e Baidu.L'indice giapponesesale dell'1,11%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%.Su di giri(+2,09%); sulla parità(-0,06%).Guadagni frazionali per(+0,38%); come pure, poco sopra la parità(+0,23%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,6%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,3%, mentre il rendimento delscambia 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,3%).