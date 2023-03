Reway, valore della produzione 2022 supera 110 milioni di euro

Reway Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha chiuso il 2022 con unpari a 110,5 milioni di euro, con unin portafoglio al 31 dicembre 2022 pari a 362 milioni di euro, che produrrà effetti verosimilmente nei prossimi 4 esercizi. L'si attesta a 19,6 milioni di euro, con un EBITDA Margin che risulta pari al 17,7%. Ilsi attesta a 11,6 milioni di euro (di cui 7,6 milioni di pertinenza del gruppo).Per effetto della costituzione del gruppo avvenuta alla fine dell'esercizio 2021, al 31 dicembre 2021 non è stato predisposto un conto economico consolidato, e quindi i risultati al 31 dicembre 2022con gli stessi risultati relativi all'esercizio precedente."Annunciamo con soddisfazione la chiusura del bilancio 2022, archiviato con ottime performance economiche e con dati finanziari solidi - ha commentato l'- Questi risultati rappresentanodopo il successo dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, che ha dato il via ad un'accelerazione del nostro piano di sviluppo strategico"."Tale piano prevede una crescita per linee interne, attraverso la possibile entrata in nuovi mercati ad alto potenziale non ancora presidiati, affiancata da una parallela crescita per linee esterne, tramite acquisizioni - ha aggiunto - Inoltre, operiamo in uno, dato il focus a livello nazionale sull’importanza del processo di messa in sicurezza della rete stradale e autostradale italiana".L'è positivo (indebitamento netto) e pari a 3,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 7,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021, principalmente per effetto dell’aumento delle disponibilità liquide per 5,6 milioni di euro.