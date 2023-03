SG Company acquisisce quota maggioranza assoluta di Louder Italia

SG Company,

(Teleborsa) -società benefit tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, facendo seguito all’accordo di investimento nel capitale sociale di Louder Italia sottoscritto in data 15 luglio 2022 e al perfezionamento di tale accordo, tramite atto notarile, avvenuto in data 27 luglio 2022, ha sottoscritto un secondo accordo vincolante con la società, finalizzato all’acquisto di un’ulteriore partecipazione pari al 26% del capitale sociale, mediante la compravendita diretta di quote di proprietà dei soci per un controvalore complessivo pari a Euro 353.771,46, determinato come dettagliato nell’accordo sottoscritto in data 15 luglio 2022, raggiungendo la quota di maggioranza assoluta pari al 51% del capitale sociale.L'accordo sottoscritto nella medesima data prevede la possibilità, per Louder e SG Company, di esercitare un’opzione di acquisto (“Opzione call”) di ulteriori quote di Louder, rispettivamente a novembre 2023 e a dicembre 2023.A Louder è riconosciuto il diritto di riacquistare il 25% di quote sociali a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a Euro 300.255,25, corrispondente all’investimento effettuato da SG Company per l’acquisto di tale quota. SG Company, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di opzione in capo a Louder, ha il diritto di mantenere la quota del 25%, e di acquisire un ulteriore 26% di quote sociali oppure iii) cedere il 25% precedentemente acquisito, con un valore di cessione pari al 50% di quanto speso nell’acquisizione della quota stessa.Pertanto, anticipatamente rispetto a quanto previsto nell’accordo e a seguito dell’espressa rinuncia da parte dei soci venditori di Louder all’esercizio della suddetta Opzione di acquisto prevista per novembre 2023, SG Company ha stabilito di acquisire un ulteriore 26% del capitale della società, esercitando l’opzione di acquisto (“Opzione Call”, prevista nell’accordo sottoscritto con Louder in data 15 luglio 2022), divenendo complessivamente titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.