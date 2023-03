SIF, azionisti di controllo cedono 28% a fondo di private equity Oxy

S.I.F.

(Teleborsa) - Glidi, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, hanno, fondo dicon quasi 1 miliardo di euro di patrimonio in gestione, presente a Lisbona e Milano. Oxy ha già investito nel settore dell'amministrazione degli immobili in Portogallo e in Spagna.In particolare,, AD e azionista di maggioranza con 4.620.000 azioni pari al 65,027%, e, membro del CdA e azionista rilevante con 1.380.000 azioni pari al 19,424%, hanno sottoscritto un accordo di investimento vincolante con Oxy avente ad oggetto la cessione di azioni della società pari al 28% del capitale sociale di SIF per un corrispettivo complessivo pari a 7.897.640,10 euro (a un).L'operazione prevede anche la, finalizzato a regolare, tra le altre cose, il diritto dell'investitore di designare e nominare un membro non esecutivo del consiglio di amministrazione della società composto da 5 membri.