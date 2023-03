Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

materiali

telecomunicazioni

sanitario

informatica

Walgreens Boots Alliance,

Boeing

Dow,

Chevron

American Express

United Health

Merck

Johnson & Johnson

JD.com

Datadog

Walgreens Boots Alliance,

Ross Stores

Lucid Group,

Rivian Automotive

Globalfoundries

Lam Research

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 32.394 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 3.971 punti. Leggermente negativo il(-0,49%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,33%).L'attenzione degli investitori continua a essere rivolta al settore bancario e alle dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve. La decisione di First Citizens Bank di acquistare asset della fallita Silicon Valley Bank, unita alle notizie secondo cui le autorità di regolamentazione statunitensi si sono impegnate a garantire che i depositi bancari del paese siano al sicuro, hanno allontanato i timori di uno stress sistemico più profondo. Michael Barr, vicepresidente della Fed per la supervisione, ha detto - di fronte alla Commissione Bancaria del Senato - di considerare appropriato che personale esterno conduca valutazioni indipendenti sul controllo della banca centrale USA nei confronti di Silicon Valley Bank, Intanto, il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha affermato che "una politica monetaria appropriata può continuare a esercitare pressioni al ribasso sull'inflazione" nonostante le turbolenze.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,45%),(+0,54%) e(+0,50%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,02%),(-0,57%) e(-0,46%).Al top tra i(+2,67%),(+2,19%),(+1,75%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.(+4,45%),(+3,25%),(+2,67%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,25%.scende del 2,63%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,3%; preced. 8,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 92K barili; preced. 1,12 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 192K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,6 punti; preced. 43,6 punti).