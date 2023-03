Arterra Bioscience, utile 2022 sale a 1,4 milioni. Dividendo di 0,1 euro

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unpari a 5,3 milioni di euro, con una crescita del 15,09% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato pari a 2,1 milioni di euro (del 40,21%), in crescita del 22,88%, mentre ilsi è attestato a 1,4 milioni di euro, in aumento del 27,33%."Il fatturato generato dalle vendite di materie prime, nel corso dell’esercizio 2022, si è mantenuto costante rispetto al 2021 - ha commentato l'- Il rallentamento delle vendite del secondo semestre 2022, a causa dei continui lock down in Cina, ha compensato il notevole incremento fatto registrare nel primo semestre"."Sebbene i primi mesi dell'anno non hanno fatto registrare dei sostanziali cambiamenti, lain Cina ci permette di essere fiduciosi che il trend di crescita fatto registrare nella prima parte del 2022 possa ripartire nella seconda parte dell'anno 2023", ha aggiunto.Larisulta positiva (cassa) per 5,5 milioni di euro, rispetto a 4,2 milioni del 31 dicembre 2021. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2022 ammontano a 4,4 milioni di euro, rispetto ai 4,8 milioni al 31 dicembre 2021.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto didell'esercizio dell'anno 2022: per 665,849,30 euro per il riconoscimento agli Azionisti di unpari a 0,1 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria; per la rimanente parte, pari a 748.175,09 euro, a nuovo.