Banca Passadore, utile 2022 a nuovo record di 35 milioni di euro

(Teleborsa) -, banca privata indipendente con sede a Genova e 25 filiali in Italia, ha chiuso il 2022 con unpari a 35 milioni di euro, in crescita del 14,4% rispetto all'anno precedente, che rappresenta il migliore della storia della banca e la colloca ai vertici in Italia in termini di profittabilità (ilè al 15,2%). Ilproposto all'assemblea viene confermato in 0,50 euro per azione.L'istituto registra un incremento di tutti gli aggregati patrimoniali: iammontano a 4,198 miliardi (+13,2%), i mezzi amministrati totali a 9,644 miliardi (+3,3%) e glia 2,082 miliardi (+1,1%). Il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale degli impieghi si attesta al 1,4% con un coverage ratio di oltre il 55%, mentre il coefficiente patrimonialeè pari al 13,4%.