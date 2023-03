Cyberoo, volano i ricavi nel mercato della Cyber Security (+155,6%)

Cyberoo

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 concomplessivi che ammontano a 15,5 milioni di euro, in aumento del 76% rispetto agli 8,82 milioni nel 2021. Iregistrano una crescita record del 155,6% a 11,01 milioni.Il, pari a 4,1 milioni, registra un incremento del 1371% rispetto ai 0,3 milioni del 2021, mentre l’è pari a 2,8 milioni (+1502% rispetto al 2021) e si attesta al 18% del totale Ricavi.Ladel Gruppo (Cassa) risulta pari a Euro 1,89 milioni (cassa) con un miglioramento di circa Euro 2,2 milioni rispetto al 2021 (Euro 0,27 milioni).Ilammonta a 17,5 milioni, +68% rispetto a 10,5 milioni nel 2021, e include “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” per 1,73 milioni.L’ EBITDA ammonta a 6,7 milioni, con un EBITDA margin superiore al 38% (23% nel 2021).