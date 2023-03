Digitouch si aggiudica gara Consip

Digitouch

(Teleborsa) -, società specializzata in Cloud Marketing, comunica che il lavoro svolto dal team del Gruppo dedicato alla Pubblica Amministrazione ha portato la Digitouch Technologies, società del Gruppo Digitouch, ad essere tra i protagonisti dell’aggiudicazione del Lotto 1 della Gara Consip istruita per l’assegnazione della gestione dei Servizi applicativi cloud e dei Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali.Digitouch Technologies è tra le società mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cui mandataria è DXC Technology, risultato tra gli aggiudicatari del Lotto 1.All’interno delle attività previste nell’Accordo Quadro per l’appalto del Lotto 1, la Digitouch Technologies potrà realizzare l’offerta di serviziapplicativi, ai diversi Soggetti Pubblici che ne faranno richiesta.La scelta del Gruppo Digitouch di creare una specifica offerta per il settore delle gare pubbliche - afferma la società in una nota - "si conferma dunque una decisione lungimirante e strategicamente vincente in un settore, quello dei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, che nei prossimi anni avrà sempre più rilevanza".