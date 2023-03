Iveco verso cessione attività commerciali retail nei paesi nordici a Hedin Mobility

Iveco Group

(Teleborsa) -e Hedin Mobility Group, leader nella distribuzione di veicoli e pezzi di ricambio nei Paesi nordici e a livello internazionale, hanno firmato unaper il. In particolare, Iveco Group intende trasferire le proprie attività commerciali di veicoli leggeri, medi e pesanti, inclusa la vendita retail di minibus, ma esclusi tutti gli altri asset nel settore degli autobus, dei servizi finanziari e ogni altro business.Previa approvazione delle autorità competenti, la transazione dovrebbe essere, si legge in una nota."Siamo lieti di averin tutta la regione del Nord Europa - ha commentato- La collaborazione con un'azienda ambiziosa, imprenditoriale e che gode di una notevole penetrazione di mercato come Hedin Mobility Group aumenterà il successo dei nostri prodotti in tutte le gamme di veicoli, in particolare quelli elettrici e a propulsione alternativa. Questa espansione è pienamente in linea con la nostra strategia volta a promuovere un'offerta completa di prodotti e servizi innovativi in Europa, a beneficio ultimo dei clienti finali, dei rivenditori e di tutti i nostri stakeholder".Attualmente la gamma di veicoli commerciali di Iveco Group viene venduta e assistita nei Paesi nordici attraverso, compresa l’attività di vendita al dettaglio presso i concessionari di proprietà di IVECO in Svezia (Goteborg e Helsingborg), Norvegia (Baerum), Finlandia (Espoo) e Danimarca (Odense), e i servizi post-vendita e distribuzione di pezzi di ricambio. Questo network si unirà alla rete di rivenditori internazionali di Hedin Mobility Group che comprende