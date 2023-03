Poligrafici Printing, utile 2022 sale a 2,4 milioni. Dividendo di 0,0295 euro

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della stampa e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 28 milioni di euro, in incremento del 2,4% rispetto al 2021 principalmente per l'aumento dei ricavi per stampa. Rinnovato fino al 31 dicembre 2024 il contratto di stampa del quotidiano Gazzetta di Parma.Ilè pari a 6,1 milioni di euro, rispetto ai 6,5 milioni registrati al 31 dicembre 2021, metre l'EBITDA Margin è pari al 23,9% dei ricavi di stampa. L'è di 2,4 milioni di euro, rispetto a 1,9 milioni registrati nel 2021.Al netto dell'effetto rappresentato dall'IFRS 16, laevidenzia disponibilità nette per 3,1 milioni di euro, rispetto a 3,4 milioni del 31 dicembre 2021, dopo avere distribuito dividendi per 0,6 milioni.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea dei Soci di distribuire ununitario pari a 0,0295 euro per azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il giorno 31 maggio 2023, previo stacco in data 29 maggio 2023 della VIII cedola con record date 28 maggio 2023.