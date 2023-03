Positivi i mercati europei, focus su rallentamento inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Saipem

Interpump

Banco BPM

Inwit

Reply

Alerion Clean Power

Illimity Bank

Juventus

Luve

Seco

Intercos

MFE A

(Teleborsa) -, con le turbolenze del settore bancario che sembrano alle spalle. Dati confortanti sono arrivati sul fronte macroeconomico, con il rallentamento dell'inflazione in Spagna , in attesa dei dati dalla Germania più tardi e di quelli della zona euro domani. Intanto, la Banca centrale europea (BCE), nel suo Bollettino economico, ha affermato che i rischi per le prospettive di crescita economica dell'Eurozona "sono orientati al ribasso".Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.967,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,02%, a 73,71 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +180 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 4,04%.buona performance per, che cresce dell'1,05%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,09%.Seduta positiva per ilche mostra un guadagno dell'1,08% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente. Buona la prestazione del(+1,19%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1,23%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,02%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,49%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,29%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,03%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.Tra i(+4,46%),(+2,83%),(+2,50%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,07%.Tentenna, che cede lo 0,52%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.