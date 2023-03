SIF, ricavi e utili in crescita di oltre il 20% nel 2022

SIF Italia

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unconsolidato pari a 8,684 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto al precedente esercizio, unconsolidato 2022 pari a 2,958 milioni di euro, in aumento del 14%, e unconsolidato pari a 1,918 milioni di euro, in aumento del 25%."Anche il 2022 ha segnato undel gruppo, sia per le acquisizioni realizzate, sia per i risultati positivi in termini di ricavi e di marginalità che hanno permesso di accelerare lo sviluppo del business - ha commentato l'- nonostante il contesto di mercato che si è rilevato di volta in volta sempre più incerto, anche per gli effetti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della crisi energetica"."I dati di bilancioe finanziaria della società - ha aggiunto - questi elementi, uniti alla competitività economica, hanno permesso di acquisire nuovi incarichi professionali in immobili di prestigio che hanno contribuito all’ottimo stato di salute di cui gode la società".Laconsolidata (cassa) è pari a 2,923 milioni di euro al 31 dicembre 2022, contro 2,910 milioni di euro al 30 giugno 2022 (+euro 0,013 milioni).