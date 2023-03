BlackBerry, perdita trimestrale di 495 milioni di dollari

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha registratopari a 151 milioni di dollari nel(terminato il 28 febbraio 2023), contro i 185 milioni di dollari nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Le entrate IoT sono state pari a 53 milioni di dollari, quelle della sicurezza informatica a 88 milioni di dollari, mentre licenze e altri ricavi per 10 milioni di dollari.Laè stata di 495 milioni di dollari (-3 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022). Laè stata di 0,85 dollari, dovuta principalmente a un avviamento non in contanti di 0,82 dollari e ad un addebito per svalutazione di attività di lunga durata.Ledell'azienda sono state pari a 656 milioni di dollari (718 milioni di dollari l'anno prima). La perdita annuale è stata di 734 milioni di dollari (utile di 12 milioni di dollari l'anno prima).