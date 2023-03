Datrix, ricavi 2022 salgono a 16,8 milioni. Margini in miglioramento

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha chiuso ilconpari a 16,8 milioni di euro (+46% rispetto all'anno precedente), guidati dalla crescita organica in tutte le aree di business che raggiungono i 13 milioni di euro (+17%) e dal contributo dell'acquisizione di Adapex per 3,8 milioni di euro (+76%) nella divisione AI per Data Monetization.L'è stato di -0,65 milioni di euro (-1,1 milioni di euro nel 2021). La società spiega che hanno impattato, in particolare, gli investimenti in attività di sviluppo di mercato, internazionalizzazione, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti a supporto delle crescita. Ilè pari a -2,7 milioni di euro (-2,4 milioni di euro nel 2021)."Siamodei risultati che il gruppo Datrix ha conseguito nel 2022, in un anno sicuramente non semplice per le note problematiche geo-politiche e inflazionistiche - ha commentato l'- La crescita significativa del fatturato consolidato certifica l'efficacia della nostra strategia che unisce crescita organica e integrazione di realtà che entrano a far parte del nostro Gruppo, generando valore"."L'incremento di tutti i parametri economici/finanziari della nostra linea di Data Monetization, ne è una chiara dimostrazione - ha aggiunto - Il miglioramento dei principali indicatori economici, inoltre, ha comportato una progressiva crescita dell'".La(cassa disponibile) a +5,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (10,4 milioni di euro nel FY2021 e 8,4 milioni di euro nel 1H2022). In linea con il piano, la società ha investito 3,1 milioni di euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti.