Neosperience, 2022 positivo in attesa di nuovo piano strategico

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha chiuso il 2022 conpari a 21 milioni di euro (+15,8% sul 2021), unpari a 6,4 milioni (31% del fatturato) rispetto a 5,9 milioni nel 2021 (+8%), undi gruppo pari a 675 migliaia di euro, rispetto a 597 migliaia di euro nel 2021 (+13%). Laè pari a 11,6 milioni di euro, rispetto a 8,8 milioni a giugno 2022."Il 2022 è statoin cui abbiamo organizzato l'azienda, potenziato il cross-selling, investito nella realizzazione di nuove piattaforme verticali e ampliato l’offerta di soluzioni basate su Neosperience Cloud - ha commentato- Abbiamo rafforzato la collaborazione con HubSpot, integrando la piattaforma CRM con soluzioni di intelligenza artificiale all'avanguardia, al fine di migliorare la customer experience dei clienti finali e differenziare al contempo il nostro posizionamento competitivo rispetto agli altri partner mondiali, ponendo le basi per le prossime iniziative di sviluppo internazionale"."Con la messa a punto del, che sarà, abbiamo definito le nuove linee guida e aree di investimento per accelerare la crescita che ci attendiamo per i prossimi anni, sia organica, sia con acquisizioni, diretta a consolidare il ruolo di Neosperience come polo di riferimento europeo nelle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per la trasformazione digitale delle imprese", ha aggiunto.