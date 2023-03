Seduta all'insegna del toro a New York dopo dati inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

materiali

Intel

Home Depot

3M

Salesforce,

Amgen

Datadog

Rivian Automotive

Lucid Group,

Atlassian

Micron Technology

Cintas

PDD Holdings

Amgen

(Teleborsa) -dopo che una, suggerendo che la Federal Reserve potrebbe essere vicina alla fine del suo intenso percorso di rialzo dei tassi di interesse. All'interno della comunicazione sui redditi e consumi statunitense del mese di febbraio, è infatti emerso che il PCE price index core è salito dello 0,3% nel secondo mese dell'anno, appena al di sotto delle attese degli analisti per un +0,4%.Ilmostra una plusvalenza dello 0,79%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.084 punti. Positivo il(+1,01%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,83%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,75%),(+1,06%) e(+0,91%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,52%),(+2,02%),(+1,54%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,53%.Tra i(+7,50%),(+6,98%),(+5,84%) e(+5,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.