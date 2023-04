Dotstay, perdita 2022 si allarga a 252 mila euro. Ricavi in crescita

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha chiuso il 2022 conconsolidati pari a 375 mila euro, in crescita del 75% rispetto ai 214 mila euro al 31 dicembre 2021. I ricavi da canoni di locazione sono stati pari a 206 mila euro, quelli per prestazione di servizi hanno raggiunto il valore di 89 mila euro e i ricavi della società controllata DS Real Estate (che si occupa di mediazione immobiliare) sono pari a 79 mila euro.L'consolidato è pari a -145 mila euro, rispetto a -16,6 mila euro registrati al 31 dicembre 2021, frutto dell'aumento del numero di immobili in gestione, delle risorse umane e del marketing, rilanciato dalla fine del periodo pandemico che ha determinato un riavvio dell'attività e una nuova fase di startup.Ilè pari a -252 mila euro, rispetto a -22 mila euro al 31 dicembre 2021.Laconsolidata è positiva (cassa) di 1,88 milioni di euro, comprensiva dell'aumento di capitale in sede di IPO, rispetto alla cassa di 33 mila euro al 31 dicembre 2021.