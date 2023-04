SACE per le sue persone: nuova organizzazione skill-based e nuovo modello di leadership sostenibile

(Teleborsa) - Nuovi importanti traguardi peril gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese in Italia e nel mondo che ha intrapreso un importante percorso di evoluzione verso un nuovo modello organizzativo agile e skill-based e verso un nuovo stile di leadership sostenibile, fondato su un insieme dicondivisi e disegnati con e per le persone del Gruppo: coraggio, attenzione alle persone, sostenibilità, trasparenza e spirito di squadra.Un percorso che ha trovato concretezza nel Piano Industrialeche, partendo dalla nuova missione di SACE - “Insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari” allo scopo di sostenere il benessere della collettività -, ha tracciato leper il prossimo triennio puntando su quattro pilastri - sostenibilità, trasformazione tecnologica, customer & people centricity – e su una profonda evoluzione del modello organizzativo e di leadership per guidare il cambiamento.Le aziende come SACE sono chiamate a rispondere sempre più velocemente ai cambiamenti in atto e per questo devono dotarsi di strutture agili e interconnesse, non gerarchiche, costruite attorno alle competenze e alle capacità umane piuttosto che attorno a ruoli o inquadramenti. Ed è per questo che SACE ha iniziato a implementare un modello organizzativo che supera il concetto tradizionale di “posto di lavoro”, investendo suE a fianco a questo ha sviluppato un modello di leadership diffusa e sostenibile, basata su valori e attitudini quali coraggio, passione, empatia e capacità di ispirare.In questo contesto si inserisce la creazione della nuova area dia diretto riporto dell’Amministrato Delegato, che, sotto la guida del nuovo Chief People Officeravrà l’obiettivo di guidare l’implementazione del un nuovo stile di leadership nel contesto del nuovo modello operativo, promuovere l’apprendimento esperienziale e la mobilità interna - superando il concetto di talent acquisition - affinché i colleghi possano esprimere al massimo i propri talenti, e sostenere la creazione di un ambiente di lavoro in cui diversità e inclusione siano un asset e a cui ciascun collega si senta orgoglioso e felice di appartenere.Proveniente dalla multinazionale Unilever, Chimirri entra a far parte della squadra di SACE, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, portando un’esperienza ventennale in ambito Risorse Umane maturata anche in contesti internazionali.“Con il nostroci siamo posti obiettivi ambiziosi e di grande responsabilità, di crescita sostenibile e inclusiva per tutti, che necessitano di una organizzazione aziendale e uno stile di leadership coerente - ha dichiaratoAmministratore Delegato di SACE -. Sono molto contenta di dare il benvenuto a Gianfranco Chimirri a capo della nostra nuova funzione di People Care, che esprime a pieno questa ambizione, ponendo al centro della gestione delle Risorse Umane l’attenzione alle persone che è l’elemento cardine del sistema valoriale di SACE”.Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia,ha conseguito un master alla Gema Business School di Roma in Human Resources, settore in cui lavora da circa venti anni. Il suo percorso come HR Manager è cominciato nell’industria alimentare: si è occupato di relazioni industriali e risorse umane prima in Maiorana Group e poi in Cesare Fiorucci. Dal 2009 al 2014 ha consolidato le sue competenze in società del gruppo Finmeccanica, fino all’arrivo in Unilever nel 2015 come HR Business Partner nello stabilimento di Algida di Caivano (Napoli), per poi diventare nel 2017 HR Director Italia (Roma) e nel 2020 Global HR Director Unilever Food Solutions (Rotterdam).