Aeroporto di Milano Bergamo: "Load factor in crescita nella settimana pasquale"

(Teleborsa) - Dopo avere archiviato il mese di marzo 2023 con il consuntivo di 1.212.721 passeggeri, che corrisponde a un incremento del 18,9% rispetto a marzo 2019, l'ha iniziato a gestire il traffico della settimana pasquale che, al netto di programmazioni giornaliere dei voli in linea con il calendario settimanale della Summer 2023 in vigore da domenica 26 marzo, registrasia rispetto allo scorso anno che al periodo pre-pandemia.Le proiezioni per la settimana da mercoledì 5 a martedì 11 aprile – fa saperein una nota – stimano il transito di, tra partenze arrivi. Rispetto al periodo pasquale del 2019 l'incremento è nell'ordine del 15%, tenuto conto che quattro anni fa la Pasqua 2019 è stata celebrata domenica 21 aprile e dunque a ridosso della festività del 25 aprile, con poco meno di 280mila passeggeri in transito.Durante la settimana pasquale 2023 sono disponibilie che collegano 39 Paesi.con il più grande operativo estivo di sempre da Milano Bergamo, effettua 108 collegamenti.Rispetto allo scorso anno figura la novità deioperati dasull'aeroporto internazionale di Dubai (T3, da dove operano le prosecuzioni anche di Emirates) e dasull'aeroporto di Sharjah.