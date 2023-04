Conagra Brands aumenta guidance EPS dopo trimestre in crescita

Conagra Brands

(Teleborsa) -, azienda statunitense di alimenti confezionati, ha registratoin aumento del 5,9% a 3,1 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 26 febbraio 2023). L'aumento del 6,1% delleè stato trainato da un miglioramento del 15,1% del prezzo/mix, che è stato parzialmente compensato da una diminuzione del 9% del volume.Ilè aumentato di 355 punti base nel trimestre al 15,9%. L'utile per azione (EPS) per il terzo trimestre è aumentato del 57,8% a 0,71 dollari e l'è aumentato del 31% a 0,76 dollari."La nostra top line ha registrato una solida crescita poiché abbiamo dimostrato una- ha commentato il CEO Sean Connolly - Inoltre, il nostro miglioramento della produttività e del livello di servizio ci ha permesso di continuare a fare progressi significativi sul nostro margine lordo rettificato, nonostante le interruzioni della catena di fornitura più incisive del previsto"."In risposta al nostro continuo slancio commerciale e alle continue dinamiche operative, stiamoe restringendo le nostre gamme per la crescita organica delle vendite nette e il margine operativo rettificato - ha aggiunto - Rimaniamo impegnati a realizzare le nostre priorità aziendali strategiche, inclusa la generazione di valore per i nostri azionisti".La societàper l'anno fiscale 2023: crescita organica delle vendite nette dal 7% al 7,5% rispetto all'anno fiscale 2022; margine operativo rettificato tra il 15,5% e il 15,6%; EPS rettificato tra 2,70 e 2,75 dollari , che rappresenta una crescita dal 14% al 17% rispetto all'anno fiscale 2022.