Medica, SIMEST sostiene controllata USA con acquisto quota e finanziamento

Medica

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un(società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane) finalizzato all'ingresso nel capitale sociale di, attualmente interamente detenuto da Medica.L'investimento di 1,9 milioni di euro da parte di SIMEST si sostanzia nell'acquisizione di unanella Medica USA (per un importo di circa 0,8 milioni di euro) e nella stipula di unsoci fruttifero (per i rimanenti 1,1 milioni di euro circa).L'operazione, si legge in una nota, ha beneficiato anche dell', gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale."L'ingresso di SIMEST nel capitale sociale di Medica USA consente a Medica di sviluppare il previsto piano di investimenti nella società americana nel, avvalorato dal contratto di acquisto di asset per produrre filtri per il sangue e filtri per l'acqua perfezionato con Evoqua Water Technologies il 1 aprile 2023", ha commentatodi Medica.