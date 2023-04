Private debt italiano, AIFI: 2022 anno record per raccolta e investimenti

(Teleborsa) - Gli ultimi dieci anni hanno registrato, ovvero tutti quegli strumenti di debito sottoscritti attraverso canali extrabancari da investitori istituzionali. A partire dall'avvio del mercato, nel 2013, sono stati 25 gli operatori che, suddivisi tra domestici e internazionali con un veicolo dedicato all'Italia, hannocapitali, per un totale di 5,4 miliardi di euro, l'83% dei quali provenienti dall'Italia. Dal 2014 sono statiin questo mercato 10,7 miliardi di euro, grazie anche all’attivitàdei soggetti internazionali, a cui è imputabile il 75% di questo valore. Lo afferma(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) nel suo report annuale, in collaborazione con Deloitte, dal quale emerge che il 2022 è stato l'anno record.Nel 2022 la raccolta degli operatori di private debt attivi nel mercato italiano è cresciuta del 15% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 1.131 milioni di euro, contro i 987 milioni del 2021. Tale dato rappresenta. Gli operatori che hanno raccolto capitali sono stati 11, stesso numero del 2021.Guardando alla, la componente domestica ha rappresentato il 75% del totale. Ladella raccolta di mercato sono stati i fondi pensione e le casse di previdenza (21%), seguiti dai fondi di fondi istituzionali (15%) e dalle assicurazioni (15%).Nel corso del 2022 sono stati investiti complessivamente nel mercato italiano del private debt 3.224 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto all'anno precedente (2.261 milioni). Tale valore risulta fortemente influenzato da alcune operazioni, volte a supportare. Il numero di sottoscrizioni è stato pari a 262 (-7% rispetto alle 281 del 2021), distribuite su 133 società (141 nel 2021, -6%).I soggetti domestici hanno realizzato il 52% del numero di operazioni, mentre l'82% dell’ammontare è stato investito da operatori internazionali. AIFI segnala una: nel 2022, infatti, le società che hanno ricevuto almeno 100 milioni di euro ciascuna sono state 8, per un ammontare complessivo di 1.727 milioni di euro, in crescita rispetto alle 5 società dell’anno precedente, che avevano raccolto 1.127 milionihanno rappresentato il 59% dei casi, le sottoscrizioni diil 35% e gliil restante 6%. Per quanto riguarda le caratteristiche delle operazioni, la durata media è di 5 anni e 8 mesi, mentre il tasso d'interesse medio è pari al 5,07%.Nel 2022 le società che hanno effettuato rimborsi sono state 131 (177 l’anno precedente, -26%), per un ammontare pari a 307 milioni di euro (-14%).