Anima, raccolta netta negativa per 493 milioni di euro a marzo

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato unaper 493 milioni di euro a2023. In particolare, i fondi aperti e alternativi segnano -138 milioni di euro e le gestioni individuali -355 milioni di euro. Le deleghe assicurative Ramo I registrano -62 milioni di euro.A fine marzo ledal gruppo si attestano a 182,5 miliardi di euro (contro i 177,2 miliardi di euro a fine 2022 e i 196,8 al 31 marzo 2022)."Il risultato di marzo èche, in linea con quanto registrato a livello europeo, si trova in una fase negativa per i flussi di raccolta, dovuta anche a decisioni di incremento della liquidità detenuta - ha commentato l'- Il segmento retail evidenzia invece una notevole resilienza che fa ben sperare per una robusta ripresa nei prossimi mesi".