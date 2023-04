Borse europee positive prima del ponte pasquale

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. "- ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Tuttavia, le condizioni di calma potrebbero non prevalere a lungo. In generale, riteniamo che la volatilità rappresenterà un rischio maggiore se il prossimo rapporto sull'inflazione CPI degli Stati Uniti si discosterà in modo sostanziale dalle previsioni del consensus la prossima settimana".Intanto, a infondereè stato il dato della, che è risultata in buon rialzo e superiore alle attese a febbraio 2023.A causa delle, le Borse europee e statunitensi saranno chiuse nella giornata di domani (Venerdì Santo), mentre lunedì 10 aprile (Lunedì di Pasqua) i mercati finanziari europei sono chiusi e mercati finanziari di Tokyo, Singapore e Stati Uniti sono aperti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,091. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.017,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,44 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +181 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,91%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,75%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.117 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.300 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(0%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,00%.avanza del 2,98%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,76%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tentenna, che cede lo 0,78%.del FTSE MidCap,(+2,88%),(+2,31%),(+2,24%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,34%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.