Feralpi punta su Lazard per valutare opzioni strategiche, compresa IPO

(Teleborsa) - Il Gruppo, tra i principali produttori siderurgici in Europa, ha, compresa una potenziale quotazione in Borsa. Lo scrive Reuters, citando due fonti vicine alla situazione.Già a inizio febbraio , il presidentenon aveva escluso l'approdo in Borsa.Il mese scorso altri organi di stampa avevano indicato che il dossier era sul tavolo della divisione Corporate & Investment Banking diFeralpi, che ha chiuso il 2021 con unpari a 1,93 miliardi di euro e ha oltre 1.800diretti in 7 paesi, è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all'edilizia sia ad applicazioni speciali.