Fondazione Buzzi: a Milano al via il progetto "Il Sorriso dei Bambini"

(Teleborsa) - E` appena partito presso il Punto Lilla di Metro5 – fermata Gerusalemme – a Milano ilrivolto a bimbi di 3 e 4 anni provenienti da una selezione di Scuole dell'Infanzia del Comune di Milano, per l'educazione all'igiene orale contro la carie in una fase di eta` in cui la prevalenza e l'intensita` della patologia e` ancora bassa e tale da poter fare prevenzione. Con lo stesso obiettivo, accompagnato da una visita odontoiatrica ed eventuali terapie ove necessarie, l'iniziativa si rivolge anche ai bambini di altre eta` individuati dalle reti QuBi`.Lesono ampiamente prevenibili ma buona parte della popolazione, soprattutto quella con fragilita` socio-economico-culturali, – spiega la Fondazione in una nota – si ammala ancora, anche in eta` pediatrica, di carie e infiammazioni delle gengive. La domanda rispetto ai LEA odontoiatrici supera l'offerta, offerta che non arriva ad espletare quanto previsto dalle linee guida governative in materia di prevenzione. Chi puo`, di conseguenza, si rivolge al privato, ma una buona fetta della popolazione, per motivi economici e culturali, rinuncia alla prevenzione e alla terapia odontoiatrica. Le malattie del cavo orale sono in buona parte prevenibili attraverso corrette abitudini di igiene orale e alimentari, ma in Italia mancano programmi di promozione della salute orale e prevenzione fruibili dalla popolazione. Una conseguenza e` che ancora oggi si rileva un, specialmente nei pre-schoolers. L'educazione a sane abitudini alimentari e`, inoltre, importante nella prevenzione di sovrappeso, obesita` e malattie metaboliche.La letteratura indica che i bambini maggiormente affetti da carie appartengono spesso aIn Italia piu` del 90% della spesa per la cura dentale dei bambini e` a carico delle famiglie e i dati evidenziano come tali spese vengano tagliate nei nuclei famigliari durante i periodi di crisi economica (come nell'attuale periodo pandemico). I bambini delle fasce piu` svantaggiate della popolazione non hanno quindi spesso accesso alle cure odontoiatriche- con importanti conseguenze per la loro salute fisica, emotiva e relazionale.Al fine di migliorare le conoscenze sulle abitudini protettive e i fattori di rischio delle principali malattie del cavo orale e sistemiche, il progetto si prefigge come primo obiettivo, grazie alla collaborazione di tutor, docenti e studenti dell'Universita` degli Studi di Milano, didurante la giornata, attraverso un gioco di ruolo e la consegna di materiale informativo, presso lo spazio M5 Gerusalemme.Ilattraverso una serie di reti territoriali, si fa carico di sostenere bambini e ragazzi le cui famiglie sono in poverta` nella citta` di Milano. Il secondo obiettivo di questo progetto e` di offrire ai ragazzi afferenti alle reti QuBi` una visita odontoiatrica, che si svolgera` presso un ambulatorio dedicato, oltre alle sopra citate istruzioni di igiene orale e alimentare.Infine, tutte le famiglie verranno invitate a compilare unsulla loro esperienza con eventuali malattie del cavo orale e relativo percorso terapeutico.In occasione dell'evento "Il Sorriso dei Bambini", organizzato dalla Fondazione Buzzi,la nuova Mascotte della Linea Metropolitana Lilla che per l'occasione ha viaggiato sul treno e ha incontrato i bambini presenti in Metro. Prosegue, così, laa supporto delle attivita` sociali. Oltre al Punto Lilla nelle stazioni della linea sono presenti, infatti, altre sei realta` a sostegno del benessere dei cittadini (centri medici e psicolo- gici). Il Punto Lilla gode della visibilita` di oltre 10mila passeggeri che transitano in ingresso o in uscita nella Stazione Gerusalemme, significativa quota parte dei 140mila utilizzatori quotidiani di Metro 5."Siamo consapevoli della necessita` di creare uno spazio per l'odontoiatria pediatrica, vista la grande richiesta e l'importanza della cura della bocca per tutti, e questo cercheremo di realizzarlo nel Nuovo Grande Buzzi" ha affermato"Un mosaico di collaborazioni che vede insieme le istituzioni, le universita`, le imprese e il terzo settore, uniti per la promozione della salute per tutti i bambini e le bambine, con la possibilita` di avviare percorsi anche di prevenzione e cura per chi e` piu` fragile – sottolinea la–. Insieme in un luogo che accoglie i bambini e le bambine delle nostre scuole e asili, dove giocare con loro e insieme insegnare che prendersi cura di denti e bocca e` una buona e sana abitudine, importante fin da piccoli. Un altro tassello che lega ancora una volta l'impegno sul cibo a quello della promozione della salute: abituarsi a cibo buono e sano e insieme alla cura dei denti e del cavo orale contribuisce al benessere di tutti. Grazie, dunque, a tutti i partner e a Fondazione Buzzi, con cui ormai da anni abbiamo in corso una fattiva collaborazione per migliorare le buone abitudini che educano i piu` piccoli a diventare adulti consapevoli della cura della propria salute"."Metro 5 anche oggi e` stata al fianco della Fondazione Buzzi, per inaugurare l'avvio del progetto 'Il Sorriso dei Bambini' presso il locale sito nella stazione di Gerusalemme che e` ormai un punto di riferimento per le diverse iniziative rivolte alla salute dei piu` piccoli. In questa occasione e` stata presentata per la prima volta la mascotte della Linea 5, Lilly la talpa, che ha accolto i bimbi presenti presso la stazione – ha dichiarato–. La collaborazione con la Fondazione Buzzi nasce nel 2020, quando le stazioni erano vuote e gli ospedali pieni, in quel momento abbiamo deciso di offrire lo spazio nella fermata di Gerusalemme (adiacente l'ospedale Buzzi) a servizio delle famiglie e dei cittadini".