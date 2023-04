Fonderia Boccacci, il fondo di private equity Consilium acquista la maggioranza

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio indipendente dedicata all'attività di private equity, ha, azienda tra le maggiori in Europa nella progettazione, produzione e lavorazione meccanica di getti in ghisa di medie e grandi dimensioni, con un giro d'affari superiore a 50 milioni nel 2022.Si tratta del(dopo Music Center nel 2021) realizzato dal, che ha chiuso il fundraising nel giugno 2022 raggiungendo l'obiettivo di raccolta hard-cap di 110 milioni di euro. Il focus di investimento è sulle PMI italiane ad alto potenziale di crescita e con un forte orientamento all'export.Lae continuerà a collaborare operativamente, insieme al top management e all'attuale amministratore delegato, "per proseguire nell'ambizioso percorso di crescita della società con il supporto del fondo Consilium che punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Fonderia Boccacci nei mercati di riferimento e ad ampliare la base clienti", si legge in una nota.