La Svizzera taglia i bonus per i vertici del Credit Suisse

(Teleborsa) - Ilha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) diai tre massimi livelli gerarchici di. Inoltre, UBS dovrà stabilire un criterio nel suo sistema retributivo che consenta una realizzazione efficace, e quindi possibilmente proficua, degli attivi di Credit Suisse coperti dalla garanzia di perdita statale.Dopo la sospensione a titolo provvisorio delle retribuzioni variabili avvenuta il 21 marzo 2023, il Consiglio federale ha quindi ora deciso le. Queste seguono il pacchetto di misure per sostenere l'acquisizione di Credit Suisse da parte di, approvato lo scorso 19 marzo 2023.Scendendo nei dettagli, le autorità hanno annunciato che, presso Credit Suisse,(direzione) non ancora versate alla fine del 2022 vengono soppresse, ridotte del 50 per cento (primo livello gerarchico al di sotto della direzione) o del 25 per cento (secondo livello gerarchico al di sotto della direzione)."Questo intervento interessa le retribuzioni di circa, da cui verrà dedotto un importo complessivo di 50–60 milioni di franchi", si legge in una nota.Attualmente le retribuzioni variabili differite degli oltre 49.000 collaboratori ammontano a 635 milioni di franchi, mentre al momento dell'assegnazione il valore di tali retribuzioni era ancora pari a 2,76 miliardi di franchi. In altri termini, a causa dell'andamento negativo delle azioni di Credit Suisse, tutti i collaboratori hannoSono inoltre soppresse o ridotte tutte leper i tre massimi livelli gerarchici fino al completamento dell'acquisizione da parte di UBS. Credit Suisse dovrà inoltre esaminare le possibilità di restituire le retribuzioni variabili già corrisposte e redigere un pertinente rapporto da presentare al DFF e alla FINMA.UBS dovrà invece prevedere nel suo sistema retributivo un criterio per le persone che si occuperanno della realizzazione degli attivi di Credit Suisse coperti dalla garanzia statale, secondo cui la garanzia di perdita non deve essere utilizzata. "In questo modo viene incentivata una realizzazione possibilmente proficua dei summenzionati attivi", sottolinea il Consiglio federale. UBS deve inoltre continuare "anel suo sistema retributivo".