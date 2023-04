Levi Strauss in calo nonostante trimestrale

Levi Strauss

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,75%, dopo aver annunciato una trimestrale sopra le attese , ma con un utile in calo."La società ha ottenuto solidi risultati nel primo trimestre - ha dichiarato il CFO Harmit Singh - I nostri team hanno anche compiuto progressi significativi riducendo i livelli di inventario, mettendoci in una posizione più forte mentre attraversiamo il bilancio dell'anno. Stiamo riaffermando la guidance su fatturato annuale ed EPS, che riflette una visione cauta del macroambiente".L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 16,22 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 14,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 14 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.