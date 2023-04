SEIF lancia piattaforma online di petizioni "IO SCELGO"

Societa Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) -(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la. L'avvio della piattaforma, che non ha scopi di lucro, si inserisce nel contesto del nuovo piano industriale che vede nel rafforzamento e nell'ampliamento della community digitale uno dei suoi pillar, si legge in una nota."La nascita di IO SCELGO si inserisce perfettamente all'interno del processo di trasformazione da Media Company a Community Company che la nostra società sta compiendo come da piano industriale 2023-2025 - ha commentato l'- Il Fatto Quotidiano ha sempre lanciato petizioni fin dalla nascita registrando importanti successi in termini di firme e iscrizioni. Con una piattaforma di proprietà riteniamo la".