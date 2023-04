Enel cede asset in Perù a società cinese per 2,9 miliardi di dollari

Enel

(Teleborsa) -ha sottoscritto unper ladella totalità delledetenute da Enel Perú nella società di distribuzione e fornitura di energia elettrica Enel Distribución Perú e nella società di servizi energetici avanzati Enel X Perù.L'accordo prevede che CSGI acquisirà le partecipazioni in Enel Distribución Perú (pari a circa l'83,15%) e in Enel X Perù (pari al 100%) a fronte di un, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari in termini di enterprise value (riferito al 100%)."Questa operazione - ha commentato l'- ci consente di massimizzare il valore degli investimenti compiuti finora in Perù nella digitalizzazione della rete e nei servizi energetici avanzati, proseguendoannunciato a novembre in occasione della presentazione del Piano Strategico di Enel ai mercati finanziari, e volto a completare il processo di razionalizzazione del Gruppo, da sempre elemento fondante della nostra strategia".Il gruppo italiano prevede che l'operazione genererà unaconsolidato di circa 3,1 miliardi di euro nel 2023 e un impatto positivo nel 2023 sull'utile netto reported pari a circa 500 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell'operazione sui risultati economici ordinari.