Greenthesis, CdA approva piano al 2027: ricavi fino a 250 milioni di euro

Greenthesis

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha, che si fonda su crescita dimensionale organica e per linee esterne secondo logiche guida improntate alla sostenibilità ambientale, alla socialità d’impresa e all’innovazione tecnologica.In termini di obiettivi chiave, il nuovo Piano si prefigge di conseguire: una ulteriore progressivadi euro a fine Piano; una maggiore incidenza di ricavi rivenienti da iniziative fondate sul riutilizzo e riciclabilità dei materiali; un consolidamento di una marginalità operativa media lorda nell'ordine del 22%-24% circa; il posizionamento su una redditività netta media del 10%; investimenti nell'arco di Piano superiori a 100 milioni di euro;; rafforzamento del rating ESG."Il nuovo Piano Industriale, che sarà attuato anche attraverso mirati accordi strategici di partnership, riflette sempre più, il quale va consolidandosi in dinamiche di Gruppo in sintonia con i drivers che guidano e definiscono lo sviluppo del settore in cui operiamo secondo i principi della sostenibilità economica ed ambientale", ha commentato ilIl CdA ha anche approvato il, che si è chiuso con ricavi per 171,7 milioni di euro (155,9 nel 2021), un margine operativo lordo pari a 41,3 milioni di euro (25,7 nel 2021), un risultato netto di 18,6 milioni di euro (9,9 nel 2021) e un indebitamento finanziario netto di -75,5 milioni di euro (-69,3 nel 2021).Il board ha proposto unlordo pari a 0,01885 euro, da mettere in pagamento a partire dal 7 giugno 2023, con stacco cedola fissato al 5 giugno 2023 e record date il 6 giugno 2023