Samsung, profitti a picco costringono a taglio "significativo" della produzione

(Teleborsa) -, multinazionale sudcoreana di elettronica, ha dichiarato che effettueràdi chip dopo aver registrato un, mentre persiste una forte flessione nel mercato globale dei semiconduttori.Samsung ha comunicato undi 600 miliardi di won coreani (circa 417 milioni di euro) nel, dai 14,12 trilioni di won dello stesso periodo dell'anno precedente e dai 4,31 trilioni di won dell'ultimo trimestre del 2022. Si tratta del profitto più basso per qualsiasi trimestre in 14 anni.Lesi sono invece assestate tra 62 e 64 trilioni di won nello stesso periodo (vs 77,78 nel primo trimestre del 2022 e 70.46 nel quarto trimestre del 2022)."La domanda di memoria è diminuita drasticamente a causa dellae del rallentamento del, poiché molti clienti continuano ad adeguare le proprie scorte per scopi finanziari", si legge in una nota."Stiamodi un livello significativo, in particolare quella di prodotti con fornitura assicurata", ha aggiunto, riferendosi a quelli con scorte sufficienti.