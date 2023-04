Ecomembrane, ammissione in Borsa prevista il 26 aprile

(Teleborsa) -, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, dovrebbe essere, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con l'avvio delle negoziazioni nei giorni seguenti. Lo si apprende dalla comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.La settimana scorsa la società aveva comunicato che, compatibilmente con lefinanziari, il suo obiettivo era quello di debuttare a Piazza Affari entro il primo semestre 2023. Non si conoscono ancora le dimensioni dell'operazione, con il capitale della società che è attualmente detenuto all'80% da Lorenzo Spedini e al 20% da Luigi Spedini.Nata nel 2000 e guidata dal, Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica.Il 5 aprile 2023 l'assemblea ha nominato il, in carica dalla data di ammissione, e il collegio sindacale, con efficacia immediata. Il CdA, che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da: Lorenzo Spedini (presidente e AD), Luigi Spedini (amministratore), Fabio Lorenzo Sattin (amministratore), Alessandra Stea (amministratore), Marco Vittorio Soldi (amministratore indipendente).