Nuveen Glennmont Partners acquista portafoglio fotovoltaico in Italia

(Teleborsa) -, società di Nuveen Infrastructure specializzata in rinnovabili e tra le maggiori società di gestione al mondo che investono in energia pulita, hache, una volta operativi, forniranno 65 MW di capacità installata. I termini dell'accordo, incluso il corrispettivo, non sono stati resi noti.Situati in, gli impianti produrranno 115.000 MWh al momento della costruzione che avverrà in due portafogli: per il primo l'avvio dei lavori è previsto all'inizio del 2024 mentre per l'altro nella seconda metà del 2024. L'entrata in funzione degli impianti è prevista rispettivamente nella prima metà del 2025 e nella seconda metà del 2026."Il nostro team vanta un'esperienza decennale negli investimenti nel mercato italiano delle rinnovabili", ha commentato, Chief Financial Officer di Nuveen Glennmont Partners. "Questo ci pone nella posizione ideale per massimizzare il valore di questi progetti, che sono idonei per le aste del GSE, mentre le rispettive dimensioni e la vicinanza reciproca offrono un significativo margine di ottimizzazione degli investimenti e delle spese operative che contribuiscono a soddisfare le richieste dei nostri investitori", ha aggiunto.