BCE: banche hanno rafforzato riserve di capitale e redditività in 4° trim

(Teleborsa) - I coefficienti patrimoniali aggregati delle(ovvero quelle vigilate direttamente dalla BCE) sono aumentati nel quarto trimestre del 2022, con gli istituti che hanno osservato unae un, spinto dall'aumento dei tassi di interesse. È quanto emerge dalle "supervisory banking statistics" riferite al quarto trimestre del 2022, pubblicate oggi da Francoforte.Il coefficiente aggregato(CET1) si è attestato al 15,27%, il coefficiente aggregatoal 16,60% e il coefficiente aggregato di capitale totale al 19,26%. I coefficienti aggregati di CET1 a livello di paese variavano dal 12,60% in Spagna al 22,86% in Estonia. Le banche di importanza sistemica globale (G-SIB) hanno riportato il coefficiente CET1 aggregato più basso (14,21%) e gli istituti development/promotional hanno riportato il più alto (30,27%).Il rapporto dei- escluse le disponibilità liquide presso banche centrali e altri depositi a vista - è rimasto stabile al 2,28% nel quarto trimestre del 2022. Sia lo stock di NPL (numeratore) che i prestiti e le anticipazioni escluse le disponibilità liquide (denominatore) sono diminuiti, rispettivamente, a 339 miliardi di euro e 14,873 miliardi di euro.L'incidenza deisul totale dei prestiti è scesa al 9,63% (dal 9,82% del trimestre precedente), invertendo parte dell'aumento osservato nel corso del 2022. Lo stock dei prestiti Stage 2 è pari a 1.381 miliardi di euro (rispetto a miliardi nel trimestre precedente).Ilannualizzato aggregato è aumentato al 7,68% nel quarto trimestre del 2022 (rispetto al 7,55% del trimestre precedente e al 6,70% di un anno prima). L'aumento del margine di interesse è stato un fattore trainante della redditività rispetto sia al trimestre precedente (aumento di 10,3 miliardi di euro) sia al quarto trimestre del 2021 (aumento di 37,3 miliardi di euro).Nel quarto trimestre del 2022 ilè migliorato in modo significativo all'1,36% (rispetto all'1,23% del trimestre precedente e all'1,21% di un anno fa).Ilsi è mantenuto stabile al 161,46% nel quarto trimestre 2022 (rispetto al 161,99% del trimestre precedente e al 173,43% nel quarto trimestre 2021) mentre ilè leggermente diminuito al 125,76% (rispetto al 127,06% nel trimestre precedente e 129,40% nel quarto trimestre 2021).