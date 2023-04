Nomine, fumata bianca: da Cingolani a Cattaneo, i nomi di Ad e Presidenti

Enel

(Teleborsa) - Si sblocca in zona Cesarini, ad una manciata di ore dalla scadenza tassativa per la presentazione della lista di Poste, la delicata partita sulle nomine delle partecipate dello Stato le cosiddettecon la maggioranza delPochi minuti prima delle 20, il MEF ha comunicato il nuovo vertice dicome amministratore delegato (al posto di Francesco Starace) ealla presidenza.resta amministratore delegato di(al quarto mandato, apprezzato per impegno e risultati, anche nell’ottica di quel Piano Mattei per l’Africa particolarmente caro alla Premier Meloni) mentre alla presidenza del cane a sei zampe arriva'ex ministroè il nuovo amministratore delegato diassume il ruolo diNel segno della continuità ancheche resta amministrato delegato di, presidenteche raccoglie il testimone diLe nomine dei vertici disaranno invece comunicate domani da