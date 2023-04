BFF Bank, soci approvano bilancio, dividendo e nuova remunerazione

BFF Bank

(Teleborsa) - L'di, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha approvato il2022 e la proposta didi dividendo 2022 pari a 0,419 euro per azione, che porta il dividendo complessivo per l'anno 2022 a 0,7898 euro per azione. Via libera anche allae al piano di"L'approvazione del bilancio 2022, ricco di gratificazioni, ci permette di guardare con piena soddisfazione all'anno trascorso e con- ha commentato il- Desideriamo ringraziare i nostri azionisti, per il coinvolgimento che li rende ogni giorno partecipi del successo della nostra banca, e per l'approvazione della proposta di dividendo, segno del valore crescente che BFF continua a realizzare per il gruppo nella sua interezza e per i suoi investitori"."Oggi, inoltre, abbiamo approvato la nuova politica sulla remunerazione, risultato di un constante dialogo con gli investitori, volto al, all'incentivazione dell'eccellenza, al perseguimento di una crescita sostenibile", ha aggiunto.