Italgas sigla contratto per distribuzione gas a Torino: investimenti per 330 milioni

(Teleborsa) - Il, e l'hanno formalizzato ildi servizio che assegna a Italgas la gestione delle attività di distribuzione del gas naturale per i prossimi 12 anni nell', che comprende la Città e i Comuni di Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Rivalta di Torino e Nichelino uniti in una convenzione firmata dai rispettivi Sindaci.Il nuovo contratto prevede un. Gli investimenti serviranno adi 340 chilometri della rete di distribuzione, grazie anche a un programma di trasformazione digitale. La stessa infrastruttura potrà(come il biometano e, in futuro, l'idrogeno). Saranno inoltre realizzati due nuovi distributori di metano per i depositi autobus di Gtt, a sostegno dei programmi di decarbonizzazione del trasporto su gomma.La posa di oltre 40 chilometri di nuove condotte e il potenziamento di circa 15 chilometri di rete raggiungeranno aree non ancora servite, rendendo, mentre quelle esistenti verranno dotate di contatori di ultima generazione per favorire consumi consapevoli e risparmio energetico."Con gli Atem Torino 1 e Torino 2, Valle d'Aosta, Belluno e La Spezia, tutti aggiudicati a Italgas, sale a circa un miliardo di euro il valore complessivo degli investimenti programmati dalla società nei territori interessati, confermandoall'economia del Paese e la necessità di accelerarne in maniera decisa il loro svolgimento", ha commentato Pier Lorenzo Dell'Orco.