Bankitalia, debito tocca record di 2.772 miliardi

(Teleborsa) - Continua a lievitare il, che nel mese di febbraio ha toccato un, segnando una crescita di 21,6 miliardi rispetto al mese precedente. Lo comunica l'Istituto di Via Nazionale, che ha pubblicato stamattina il supplemento "Fabbisogno e Debito".L'aumento del debito pubblico, si apprende dal rapporto - è stato causato dalla(di 12,9 miliardi) e dall'incremento delle(per 8,6 miliardi). Ha inoltre contribuito all'aumento l'effetto complessivo di scarti e premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,1 miliardi).L'aumento del debito ha riguardato le amministrazioni centrali, mentre quello delle amministrazioni locali è pressoché invariato.Secondo quanto comunicato dal MEF a inizio marzo, la stima del fabbisogno di febbraio risentiva delconnesso sia alle maggiori compensazioni per, sia allasui redditi da capitale e sulle plusvalenze e sul valore attivo dei fondi pensione" e dell'connesso all'erogazione dell'ed alla, e ai maggiori esborsi delle Amministrazioni Centrali, cui ha contribuito il trasferimento alla CSEA per il contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas previsto dall'ultima legge di bilancio e il trasferimento a INVITALIA per l'erogazione del prestito ponte alle Acciaierie Italia S.p.A. (ex ILVA).Bakitalia conferma che lesono state pari a(1,1 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2022 e che , nel primo bimestre dell'anno, le entrate tributarie sono state pari a(3,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.