Citigroup, utile primo trimestre sale del 7% grazie a margine di interesse

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato unper ildi 4,6 miliardi di dollari, o 2,19 dollari per azione, sudi 21,4 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 4,3 miliardi di dollari (+7%), o 2,02 di dollari per azione, su ricavi di 19,2 miliardi di dollari per il primo trimestre 2022. Su base rettificata, Citi ha guadagnato 1,86 dollari per azione, battendo la stima media deglidi 1,67 dollari, secondo i dati Refinitiv.La banca ha241 milioni di dollari nel trimestre per coprire potenziali perdite su prestiti sullo sfondo di un'economia in rallentamento e rispetto a un rilascio di riserve di 138 milioni di dollari un anno fa.sono aumentati del 12%. Escludendo gli impatti legati alla cessione, trainati principalmente dal guadagno sulla vendita del business Consumer in India nel trimestre in corso, i ricavi sono aumentati del 6%.L'aumento ha rispecchiato la, nonché la forte crescita media dei prestiti nel Personal Banking statunitense. I maggiori ricavi sono stati parzialmente compensati da un calo in Investment Banking e Equity Markets e da minori ricavi da prodotti di investimento in Global Wealth Management, nonché dagli impatti derivanti dalla chiusura dei mercati di uscita e dalle liquidazioni."Citi ha ottenuto, mostrando una buona crescita dei ricavi e disciplina delle spese nonostante il tumultuoso contesto per le banche - ha commentato la- Il nostro bilancio solido e ben gestito è stato una fonte di forza per i nostri clienti e continuiamo a fare progressi nell'esecuzione della nostra strategia incentrata sulle nostre cinque principali attività interconnesse, semplificando e trasformando l'azienda".