Mundys, De Vincenti nominato presidente di Azzurra Aeroporti

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diriunitasi oggi, ha nominatoattribuendogli la responsabilità di curare i rapporti di Azzurra Aeroporti e delle relative controllate con le autorità francesi, oltre che con enti e organismi di carattere sovranazionale. Azzurra Aeroporti,controllache gestisce gli aeroporti di Nizza, Cannes e Saint Tropez.Si tratta del secondo sistema aeroportuale francese, dopo quello di Parigi, che nel 2022 ha registrato oltre 12 milioni di passeggeri.Presso loè in corso un piano di investimenti del valore complessivo diallo scopo di aumentare la capacità dell'aeroporto di servire la seconda destinazione turistica della Francia. Ihanno conseguito la massima certificazione ambientale rilasciata dall'ente Airport Carbon Accreditation, impegnandosi ad azzerare le emissioni dirette entro il 2030.è entrato nel Gruppo Mundys nel marzo 2021, come. Esperto di tematiche regolatorie e di politica industriale, è stato ordinario di Economia Politica all'Università La Sapienza di Roma, dove si è occupato in particolare di politiche di promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità, ed è senior fellow della Luiss School of European Political Economy. Con quattro diversi esecutivi, è stato ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottosegretario e viceministro al ministero dello Sviluppo Economico.