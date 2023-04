The Lifestyle Group, Banca Finnat recede da incarico EGA

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver ricevuto dala comunicazione di. Il recesso avrà efficacia il 13 giugno 2023 decorsi 60 giorni dalla data odierna.La decisione di rinunciare all'incarico "è riconducibile ale dei presupposti per una prosecuzione del rapporto contrattuale in essere", si legge in una nota.La società prende atto della decisione di Banca Finnat edel nuovo Euronext Growth Advisor. In caso di mancata nomina, una volta decorsi i predetti 60 giorni senza nomina del nuovo Euronext Growth Advisor, il regolamento prevede la sospensione dei titoli.